El episodio ocurrió durante la tarde del lunes, cuando un fuerte estruendo alertó a quienes circulaban por la calle Raúl Alfonsín al 250, a pocos metros de la esquina con Bernardino Rivadavia, en el corazón de la capital santacruceña. Se trató de la explosión de un medidor eléctrico ubicado en el frente de un hotel en obra perteneciente a la mutual de AMSA, donde operarios realizaban tareas en el sector al momento del incidente.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, minutos después, una dotación de la División Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Santa Cruz arribó al lugar con móviles de emergencia y procedió a controlar la situación utilizando extintores portátiles. Según informaron fuentes policiales, el rápido accionar del personal evitó que el fuego o una descarga eléctrica provocaran daños mayores.

Un bombero usando el extintor. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Mientras se aseguraba el perímetro y se mantenía una guardia preventiva, se dio aviso al personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), quienes intervinieron para cortar el suministro y verificar el estado de los equipos eléctricos cercanos. “La prioridad era eliminar cualquier riesgo de electrocución o reignición”, precisaron desde el cuerpo de bomberos.

Las primeras pericias apuntan a que la explosión se habría originado por una falla en un transformador ubicado en la esquina de Alfonsín y Rivadavia, donde se constató un riesgo eléctrico latente. Por ese motivo, los bomberos recomendaron precaución a los vecinos y comerciantes del área, solicitando evitar la manipulación de tableros o conexiones cercanas hasta que se completaran las revisiones técnicas.

El operativo contó además con el apoyo del Comando de Patrullas, que se encargó de ordenar el tránsito y mantener despejada la zona durante las tareas de seguridad. Varios vecinos, testigos del suceso, manifestaron su sorpresa por el estruendo y destacaron la velocidad con la que llegaron las unidades de emergencia. “Se escuchó una explosión seca y enseguida vimos humo, pero los bomberos actuaron al instante. Por suerte no pasó a mayores”, relató un comerciante de la cuadra.