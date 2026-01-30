Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana de este viernes comenzó con tensión y movimiento de sirenas en un sector residencial de Río Gallegos, donde una explosión seguida de un principio de incendio obligó a una intervención urgente de los Bomberos. El hecho, que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves, se registró en una vivienda de la calle Tucumán al 900 y dejó como saldo a una persona con quemaduras que debió ser trasladada al hospital.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que el incidente se produjo mientras se realizaban tareas de reparación en una motocicleta, una escena habitual en muchos hogares donde el garaje o el patio se convierten en taller improvisado. En ese contexto, se produjo la explosión accidental de un tanque de combustible, generando un foco ígneo que rápidamente puso en riesgo la estructura de la vivienda y a sus ocupantes.

El estallido no solo generó un fuerte susto entre los presentes, sino que activó el llamado de emergencia y el inmediato despliegue de dotaciones de Bomberos. Al arribar al lugar, los equipos se encontraron con un escenario de alta peligrosidad: fuego activo, presencia de líquidos inflamables y una estructura que comenzaba a verse comprometida por la temperatura.

Desde el punto de vista técnico, el operativo se centró en la utilización de una línea devanadera para la extinción inicial de las llamas, una herramienta clave para el ataque rápido en espacios reducidos. Paralelamente, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento de la estructura para evitar que el calor acumulado provocara daños mayores o una posible reignición.

El tanque mientras era manipulado por los agentes. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

A su vez, se procedió a la remoción de fluidos inflamables con herramientas de zapa, una labor esencial para eliminar focos de riesgo residual y garantizar que el lugar quedara en condiciones seguras.

Mientras se desarrollaban estas tareas, se coordinó la asistencia sanitaria. La persona afectada por el incidente, que presentaba quemaduras, fue evacuada por el doctor Chocobar hacia el nosocomio local para recibir atención médica especializada. Si bien no trascendió oficialmente la gravedad de las lesiones, el rápido traslado fue clave para su evaluación y tratamiento oportuno.

Desde los equipos de emergencia insisten en la necesidad de extremar precauciones, utilizar herramientas apropiadas, evitar fuentes de ignición cercanas y, ante cualquier duda, recurrir a servicios técnicos habilitados.