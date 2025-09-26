Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes otra tragedia enluta a la provincia de Santa Cruz. En un incidente vial, una mujer falleció en la ruta nacional 40 en cercanía de los parajes de Julia Dufour/Tapi Aike, en la zona de la localidad de Río Turbio.

Según informaron desde Bomberos de la provincia, tomaron intervención en un rescate y salvamento. Se trata del departamento Zona IV de Bomberos (Cuarteles 14 y 26), quienes acudieron al lugar por un grave accidente vehicular en el lugar antes mencionado.

La Opinión Austral pudo conocer que se trató del vuelco de una camioneta, donde el equipo de bomberos, en coordinación con personal de la Policía Caminera y el nosocomio local, procedió a estabilizar y asistir a dos personas lesionadas.

Asimismo, se informó que colaboró en el traslado de los heridos en ambulancia a cargo del Dr. Aureliano. Al respecto, se indicó que lamentablemente, se certificó el fallecimiento de una persona de sexo femenino en el lugar.

También que se realizaron tareas de seguridad en el vehículo (desconexión de batería) y se permaneció de consigna hasta la finalización de los procedimientos policiales de rigor.