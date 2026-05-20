La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de recalificar la condena contra Jorge Vera por la muerte de Rodrigo “Cokito” Oyarzo no solo generó repercusión judicial y política en Río Gallegos. También impactó profundamente en decenas de familias que desde hace años reclaman justicia por víctimas de hechos viales en la provincia.

Una de las voces que expresó ese sentimiento fue la de Belén Álvarez, referente de la agrupación Familias del Dolor, quien habló con LU12 AM680 tras conocerse la sentencia y remarcó el valor simbólico y judicial que tiene la decisión para muchas causas que aún esperan respuestas. “Acompañando en este caso a la familia de Cokito Oyarzo. Desde el principio hemos estado acompañando en conjunto a las Familias del Dolor en este caso”, expresó.

Paola Stout ingresando al TSJ con una bandera pidiendo justicia por Cokito. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La referente aseguró que el fallo genera alivio y expectativa para otras familias que atraviesan procesos judiciales similares en la provincia. “Para nosotros es una luz de esperanza”, sostuvo con emoción.

La resolución judicial conocida esta semana marcó un cambio central en la interpretación de los hechos: la Justicia entendió que no se trató de una simple imprudencia, sino de una conducta donde el acusado asumió conscientemente el riesgo extremo de causar una tragedia. Para agrupaciones como Familias del Dolor, ese punto resulta clave.

En ese contexto, Álvarez explicó que el fallo no solo representa un avance para la familia Oyarzo, sino también para otras causas que permanecen demoradas en el sistema judicial santacruceño. “En estos momentos estamos esperando dentro de Cámara un expediente a ver qué novedades hay con el caso de Gael Carrizo”, señaló.

Gael tenía apenas ocho años de edad. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La referencia apunta al caso del niño de ocho años atropellado en abril de 2024 en el barrio Belgrano de Río Gallegos, un hecho que conmocionó profundamente a la comunidad y que todavía no tiene fecha confirmada para el inicio del juicio oral.

Gael Carrizo murió tras ser embestido en una tragedia que provocó un fuerte reclamo social y reabrió la discusión sobre seguridad vial, controles y responsabilidad al conducir en la capital santacruceña. La causa ya llegó a la Cámara Oral, aunque continúa sin avances concretos respecto del debate judicial. En ese marco, Álvarez remarcó el sentimiento compartido por muchas familias que aún esperan definiciones judiciales en expedientes similares. “Es triste, pero somos muchas las familias que están esperando justicia”, afirmó.