Se retomó este viernes por la mañana el juicio por el crimen de Vanesa Gauna, la expolicía federal que murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego, la madrugada del 2 de marzo pasado, en el barrio Del Carmen de Río Gallegos.

La primera audiencia se celebró este jueves con la declaración de varios testigos claves y del imputado por el femicidio, Daniel Formoso, quien declaró ante el Tribunal Oral que la mujer “se suicidó”.

Vanesa Gauna tenía 36 años al momento de su muerte.

El tribunal está compuesto por los jueces María Alejandra Vila, como presidenta; Jorge Yance, como vocal; y Gerardo Giménez, como subrogante. En la Fiscalía intervinieron Verónica Zuvic y Anabel Ulloa; la querella estuvo representada por Cinthia Rivero, mientras que la defensa recayó en Alejandro Monzón.

1 de 1 | La sala y el tribunal conformado por Gerardo Giménez, María Alejandra Vila y Jorge Yance. FOTO: MARTÍN MUÑOZ QUESADA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Esta jornada continuó la declaración de testigos y se realizaron, además, los alegatos.

Cerca del mediodía, la querella dio su alegato y requirió la pena de prisión perpetua para Formoso por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar de violencia de género.

Tras el alegato de la querella, fue el turno de la Fiscalía, que también requirieron la pena de prisión perpetua para el imputado.

