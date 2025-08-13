Feriantes del “CIC” Belén de Río Gallegos demoraron a un hombre que intentó robar en autos estacionados, este miércoles por la tarde, en la esquina de Alvear y Los Pozos.
Todo sucedió pasadas las 15:00 horas mientras en el interior del Centro Integrador Comunitario se realizaba la tradicional feria, donde decenas de vecinos y vecinas se reúnen semanalmente para vender diversos productos y así ayudar en la economía familiar.
En ese contexto, una persona vio como el ladrón merodeaba la zona y “tanteaba” las puertas de los vehículos estacionados. Su alerta fue inmediata: gritó y enseguida varios hombres salieron desde el salón para ir en búsqueda de esta persona, a quien demoraron casi infraganti, luego de que ingresara a un automóvil y se tomara varios productos que una mujer vendía.
Un vecino lo redujo enseguida y lo tiró al piso, mientras los demás lo ayudaban a recuperar los elementos que había robado, y otros llamaban a la Policía.
“Sinvergüenza, nos venimos a ganar el peso”, “muéstrenle la cara”, “no le van a quedar ganas de robar”, expresaron las feriantes mientras el hombre continuaba reducido en el suelo por sus compañeros, e intentaba taparse su rostro con la capucha de su campera.
El hombre, en tanto, rogaba clemencia. Le pidió por favor al vecino que lo tenía reducido en el suelo con su pierna sobre su espalda que lo dejara respirar.
Minutos más tarde arribó personal policial y trasladó al acusado a la comisaría, en donde quedó demorado.
