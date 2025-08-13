Feriantes del “CIC” Belén de Río Gallegos demoraron a un hombre que intentó robar en autos estacionados, este miércoles por la tarde, en la esquina de Alvear y Los Pozos.

Todo sucedió pasadas las 15:00 horas mientras en el interior del Centro Integrador Comunitario se realizaba la tradicional feria, donde decenas de vecinos y vecinas se reúnen semanalmente para vender diversos productos y así ayudar en la economía familiar.

En ese contexto, una persona vio como el ladrón merodeaba la zona y “tanteaba” las puertas de los vehículos estacionados. Su alerta fue inmediata: gritó y enseguida varios hombres salieron desde el salón para ir en búsqueda de esta persona, a quien demoraron casi infraganti, luego de que ingresara a un automóvil y se tomara varios productos que una mujer vendía.

Un vecino lo redujo enseguida y lo tiró al piso, mientras los demás lo ayudaban a recuperar los elementos que había robado, y otros llamaban a la Policía.