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Río Gallegos es sede este miércoles del Foro Patagónico de Seguridad Pública, un encuentro que reúne a ministros de Seguridad, jefes de Policía y representantes de fuerzas federales de toda la región con el objetivo de intercambiar experiencias, coordinar acciones y debatir estrategias frente a los desafíos que enfrentan las provincias del sur argentino.

La actividad comenzará a las 14 horas y se extenderá hasta las 20:30, con una agenda centrada en delitos complejos, nuevas modalidades delictivas y mecanismos de cooperación regional para mejorar la prevención y la respuesta ante hechos de inseguridad.

Una agenda común para la Patagonia

En diálogo con LU12 AM680, el jefe de la Policía de Santa Cruz, comisario general Diego Agüero, explicó que la realización del foro era una iniciativa que venía siendo analizada desde hace tiempo y que finalmente pudo concretarse aprovechando la presencia de autoridades policiales de otras provincias que llegaron a la ciudad por las actividades vinculadas al 90° aniversario de la Escuela de Cadetes.

“El foro ya lo veníamos pensando hace bastante tiempo y consideramos que esta era la oportunidad indicada”, sostuvo.

Robos a yacimientos

Uno de los principales temas que serán abordados durante el encuentro es el robo de materiales en yacimientos petroleros, una problemática que afecta a varias provincias de la Patagonia debido a la importancia de la actividad hidrocarburífera en la región.

“Tenemos muchos delitos en común y uno de los que más nos preocupa son las situaciones en los yacimientos petrolíferos, donde hay mucho robo de cobre y de distintos materiales utilizados para las operaciones”, señaló Agüero.

Según explicó, se trata de una preocupación compartida por Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, provincias que dependen en gran medida de la explotación de petróleo y gas.

Ciberdelito y nuevas herramientas

Otro de los ejes centrales será el ciberdelito. El jefe policial indicó que las grandes distancias geográficas de la Patagonia hacen necesario avanzar en herramientas que permitan una comunicación más rápida y eficiente entre las fuerzas de seguridad.

“Queremos sentirnos más cerca entre nosotros como instituciones y poder darle una mejor respuesta a la gente”, afirmó.

Asimismo, durante las mesas de trabajo se analizarán cuestiones vinculadas a la protección ambiental y al transporte de sustancias peligrosas, teniendo en cuenta que las rutas patagónicas son utilizadas por vehículos que trasladan distintos tipos de cargas entre provincias y también desde y hacia Chile.

Por ese motivo, el foro cuenta además con la participación de representantes de Gendarmería Nacional, organismo que interviene en pasos fronterizos y corredores estratégicos para el control de este tipo de transportes.

Seguridad en Santa Cruz

Consultado sobre la realidad provincial, Agüero señaló que la Policía de Santa Cruz trabaja para incrementar la presencia de efectivos en las calles mediante la reorganización de recursos humanos y la reasignación de personal administrativo hacia funciones operativas.

“Estamos tratando de recuperar todo el personal posible para la parte operativa. Lo estamos afectando a comisarías y unidades especiales con el objetivo de marcar más presencia en la calle”, explicó.

El jefe policial también reconoció las dificultades que enfrenta la institución en materia de recursos y personal, aunque aseguró que los indicadores muestran una disminución de los delitos y destacó que se continúa trabajando para mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas de la comunidad.

Los desafíos de la fuerza policial

Además, remarcó la importancia de adaptar la formación policial a las nuevas realidades sociales y tecnológicas. En ese sentido, destacó que actualmente las evaluaciones psicológicas constituyen una herramienta fundamental para seleccionar a quienes aspiran a integrar la fuerza.

Finalmente, Agüero destacó la necesidad de fortalecer el sentido de pertenencia dentro de la institución y aseguró que uno de los desafíos es lograr que cada integrante de la Policía represente los valores de la fuerza dentro y fuera del ámbito laboral.