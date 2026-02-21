Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un motín fue controlado con éxito gracias al rápido accionar de las fuerzas del Servicio Penitenciario Provincial con la colaboración de la Policía de Santa Cruz, en la Alcaidía de Puerto Deseado, anexa a la comisaría local.

Todo inició el viernes por la tarde, cuando una persona intentó ingresar drogas en el interior de un dentífrico, para uno de los internos. El exhaustivo control de la guardia del SPP permitió hallar en su interior 45 envoltorios de marihuana y otras 6 “bochitas” de cocaína, por un peso estimado de 9 gramos y 0,2 gramos, respectivamente, precisaron fuentes consultadas por La Opinión Austral.

Las “bochitas” de droga estaban ocultas en una pasta dental.

De inmediato se notificó a la División de Investigaciones y al Juzgado Federal de Caleta Olivia, que dispuso el secuestro de los elementos y que esta persona fijara domicilio. En tanto, en el interior de la Alcaidía, los presos pudieron enterarse que su plan para el ingreso de la droga fue frustrado y comenzaron a incendiar colchones y sábanas.

Debió intervenir Bomberos y también Infantería de Caleta Olivia -que se encontraba en la ciudad brindando apoyo por la Fiesta de Penacho Amarillo- para reducir a los violentos y controlar el motín. En el operativo, se incautaron dos teléfonos celulares.

Desde el SPP destacaron la colaboración de la Policía, remarcando que el incidente pudo ser controlado con celeridad y no pasó a mayores.