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Efectivos de la Comisaría Primera tomaron conocimiento de un hecho de violencia ocurrido en horas de la tarde del miércoles 8 de julio que derivó en la presentación de una denuncia por lesiones. El reporte policial se registró a las 20:50 del mismo día.

Según los antecedentes, alrededor de las 19:00 horas, un hombre de 49 años se dirigió al comercio “Santa Paula”, ubicado en la intersección de calles Las Moras y Los Sauces, para realizar un pedido de mercadería. Al intentar ingresar, fue llamado afuera por otro ciudadano para mantener una conversación.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera.

Una vez en el exterior, el otro hombre comenzó a proferirle insultos, a lo que el denunciante respondió de igual manera. El intercambio subió de tono rápidamente y derivó en una pelea física, que fue interrumpida gracias a la intervención del dueño del local y uno de sus empleados, quienes lograron separar a ambos.

Posteriormente, el denunciante concurrió al centro de salud local para recibir atención por las lesiones sufridas, y manifestó expresamente su voluntad de impulsar la acción penal por lo ocurrido.

Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, que ya fue notificado del caso. Hasta el momento no hay imputados formalmente, y se avanza en las diligencias para esclarecer completamente los hechos.