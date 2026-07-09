Your browser doesn’t support HTML5 audio
Efectivos de la Comisaría Primera tomaron conocimiento de un hecho de violencia ocurrido en horas de la tarde del miércoles 8 de julio que derivó en la presentación de una denuncia por lesiones. El reporte policial se registró a las 20:50 del mismo día.
Según los antecedentes, alrededor de las 19:00 horas, un hombre de 49 años se dirigió al comercio “Santa Paula”, ubicado en la intersección de calles Las Moras y Los Sauces, para realizar un pedido de mercadería. Al intentar ingresar, fue llamado afuera por otro ciudadano para mantener una conversación.
Una vez en el exterior, el otro hombre comenzó a proferirle insultos, a lo que el denunciante respondió de igual manera. El intercambio subió de tono rápidamente y derivó en una pelea física, que fue interrumpida gracias a la intervención del dueño del local y uno de sus empleados, quienes lograron separar a ambos.
Posteriormente, el denunciante concurrió al centro de salud local para recibir atención por las lesiones sufridas, y manifestó expresamente su voluntad de impulsar la acción penal por lo ocurrido.
Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, que ya fue notificado del caso. Hasta el momento no hay imputados formalmente, y se avanza en las diligencias para esclarecer completamente los hechos.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia