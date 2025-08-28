Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la jornada del miércoles, en la ciudad de Puerto Santa Cruz, se registró un episodio que, si bien no pasó a mayores, puso en evidencia una situación recurrente en zonas periféricas de la localidad: un automóvil quedó empantanado en cercanías del vaciadero municipal y debió ser rescatado por personal de Bomberos de la Policía provincial.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que el llamado de alerta ingresó al Cuartel 7 durante la tarde, cuando vecinos advirtieron que un Volkswagen Gol había quedado atrapado en el barro, imposibilitado de salir por sus propios medios.

De inmediato, una dotación de bomberos se dirigió al lugar para brindar asistencia. Al arribar, los efectivos corroboraron que el vehículo se hallaba inmovilizado en un terreno inestable y resbaladizo, situación que representaba un riesgo de mayor daño mecánico e incluso de quedar abandonado a la intemperie.

Siguiendo los protocolos correspondientes, el personal utilizó una eslinga de arrastre para enganchar el rodado y liberarlo con maniobras controladas. En pocos minutos, lograron desplazarlo hasta terreno firme, sin que se registraran daños adicionales ni complicaciones para el conductor ni para los intervinientes. La tarea se completó de manera exitosa y finalizó sin novedades para el personal ni para el material utilizado.