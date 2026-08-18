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Una vecina de Puerto San Julián recurrió a las redes sociales para intentar localizar a la persona que chocó su camioneta mientras se encontraba estacionada frente al Centro Integrador Comunitario (CIC) de la localidad. El hecho ocurrió durante la jornada del domingo 16 de agosto, cuando la mujer había concurrido al NIDO junto a sus hijos en el marco de las actividades por el Día del Niño.

Al regresar al lugar donde había dejado estacionado el vehículo, se encontró con una situación inesperada: su camioneta había sido golpeada y presentaba daños, pero quien habría provocado el impacto ya no se encontraba en el lugar.

Ante esta situación, la vecina decidió realizar un pedido público a través de Facebook, apelando a la colaboración de quienes pudieran haber presenciado el episodio o contar con algún dato que permita identificar al conductor.

“Busco a la persona que chocó mi camioneta”, comenzó el mensaje publicado en las redes sociales. Según explicó, el domingo 16 de agosto había dejado estacionado el vehículo frente al CIC, ubicado sobre Nicanor Hernández 1560, esquina Estrada.

“Cuando regresé, me encontré con que alguien había chocado mi camioneta”, relató en su publicación. La situación generó malestar y preocupación, principalmente porque no encontró ningún dato que permitiera ubicar a quien había ocasionado los daños. “Lamentablemente, no encontré ningún papel ni un número de contacto de la persona que ocasionó el choque”, explicó.

En su mensaje, lejos de plantear una confrontación, pidió que la persona responsable se comunique con ella para poder resolver el inconveniente. “Por este medio, quisiera pedirle a quien haya sido que, por favor, se comunique conmigo para poder hablar y solucionar la situación de la mejor manera”, expresó y agregó “agradezco también si alguien vio lo sucedido o tiene alguna información que pueda ayudarme”, escribió.

El pedido fue acompañado por fotografías de la camioneta, en las que pueden observarse los daños provocados por el impacto. La intención de la publicación es que las imágenes puedan ser reconocidas por alguien que haya visto el vehículo involucrado o que pueda aportar algún dato sobre lo sucedido.

“Gracias y espero poder encontrar a la persona responsable”, concluyó en su publicación. Para facilitar la comunicación, difundió dos números telefónicos a través de los cuales puede recibir información relacionada con el episodio: 2902 485748 y 2902 509936.