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Lo que comenzó como una intervención policial por un conflicto familiar terminó convirtiéndose en una causa de competencia federal luego de que efectivos de la Comisaría Sexta descubrieran un invernadero con plantas de cannabis sativa en el interior de una vivienda de Río Gallegos. El procedimiento se desarrolló durante la mañana de este miércoles y derivó en un allanamiento ordenado por la Justicia Federal, que ahora investiga el origen y destino de la producción hallada en el inmueble.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que el episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Benito Pérez Galdós al 2400, en el corazón del barrio Evita de la capital santacruceña. Hasta allí acudió personal policial tras recibir un requerimiento vinculado a presuntos problemas familiares que se estarían desarrollando en el domicilio.

Al llegar al lugar, los efectivos mantuvieron diálogo con los moradores con el objetivo de conocer las circunstancias del conflicto y evaluar la situación. Según trascendió, luego de las primeras conversaciones, los propios ocupantes de la vivienda permitieron el ingreso de los uniformados para constatar lo que estaba ocurriendo en el interior de la propiedad.

Fue durante esa recorrida cuando los policías realizaron un hallazgo inesperado. En una de las habitaciones observaron una estructura acondicionada como invernadero donde se encontraban varias plantas de cannabis sativa en proceso de crecimiento.

Agentes afuera del domicilio. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Ante la situación, los efectivos actuaron de acuerdo con los protocolos vigentes y dieron inmediata intervención a la Justicia Federal. La novedad fue comunicada al Juzgado Federal competente, que dispuso la participación de personal especializado de la División Narcocriminalidad para avanzar con las actuaciones correspondientes.

A partir de la información reunida en el lugar, las autoridades judiciales libraron una orden de allanamiento para profundizar la investigación dentro de la vivienda. Con la autorización correspondiente, los especialistas en narcotráfico ingresaron al inmueble y comenzaron una inspección minuciosa destinada a localizar elementos de interés para la causa.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, durante el procedimiento fueron secuestradas al menos quince plantas de cannabis sativa. Asimismo, los investigadores continuaban analizando distintos elementos hallados en el domicilio con el objetivo de establecer las características del cultivo y determinar si existían otros indicios relevantes para la investigación.

Las actuaciones se desarrollaron bajo la supervisión de la Justicia Federal, que ahora deberá determinar el encuadre legal del caso y las eventuales responsabilidades que pudieran surgir a partir de los resultados del allanamiento.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que una de las hipótesis que se encuentra bajo análisis es la posibilidad de que parte de la producción estuviera destinada a la comercialización. Sin embargo, hasta el momento no se informaron imputaciones formales ni conclusiones definitivas respecto de esa línea investigativa.