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Un importante operativo de emergencia se desplegó durante la madrugada de este domingo en Río Gallegos luego de un fuerte accidente de tránsito registrado sobre la avenida San Martín, a la altura de la calle Mirta Noemí Trevisán, en las inmediaciones del barrio Docente.

El siniestro ocurrió pasadas las dos de la madrugada y tuvo como protagonistas a una Chevrolet Spin gris, en la que viajaba una familia, y una Ford Ranger blanca que circulaba en sentido contrario. La violencia del impacto generó momentos de tensión entre los presentes y obligó a la intervención de efectivos policiales, bomberos, personal sanitario e inspectores de Tránsito Municipal.

Según pudo saber La Opinión Austral, la Chevrolet Spin se desplazaba en dirección hacia el sector de Chimen Aike cuando, por causas que son materia de investigación, se produjo la colisión con la camioneta Ford Ranger. Las primeras versiones indican que la pick-up habría invadido el carril contrario, situación que obligó a la conductora del vehículo familiar a realizar una maniobra de emergencia para intentar evitar un choque frontal.

Si bien la maniobra no logró impedir el impacto, fuentes consultadas señalaron que habría contribuido a disminuir la violencia de la colisión y evitar consecuencias potencialmente más graves para los ocupantes de ambos rodados.

La escena posterior al accidente evidenciaba la magnitud del hecho. Los vehículos quedaron con importantes daños materiales y la presencia de los equipos de emergencia fue inmediata tras los llamados realizados por vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Comisaría Tercera, personal del Comando de Patrullas y agentes de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de asegurar el sector y ordenar la circulación vehicular en uno de los principales accesos de la capital santacruceña.

También fue convocada una ambulancia del Hospital Regional Río Gallegos. Tras evaluar a los involucrados, los profesionales médicos decidieron trasladar preventivamente a la conductora de la Chevrolet Spin, una mujer de 40 años, junto a tres menores de edad de 7, 9 y 17 años que viajaban con ella. Según trascendió, ninguno de los ocupantes presentaba lesiones de gravedad visibles, aunque sí evidenciaban un importante cuadro de shock emocional producto del impacto y de los momentos de angustia vividos durante el accidente.