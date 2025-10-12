Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento accidente de tránsito registrado en la mañana de este domingo volvió a encender las alarmas sobre la seguridad vial en Río Gallegos. El siniestro, que tuvo lugar en la autovía 17 de Octubre, a la altura de la avenida Eva Perón y frente a una conocida cadena de supermercados francesa, dejó como saldo importantes daños materiales y, de milagro, ningún herido de consideración.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho fue protagonizado por un Volkswagen Bora y un Peugeot 308, ambos de color negro, que tras un fuerte impacto quedaron sobre el bulevar central de la autovía. Aunque aún se desconocen las causas exactas del choque, las imágenes y los testimonios de testigos reflejan la violencia del encuentro: el frente del Peugeot quedó completamente destrozado, mientras que el lateral izquierdo del Bora sufrió severos daños.

Los rodados tras el incidente. FOTO: CONTRAPUNTO

El accidente ocurrió en una de las curvas más transitadas de la autovía, un punto donde confluyen vehículos que ingresan desde diferentes direcciones y donde los fines de semana el flujo vehicular suele intensificarse. Según informaron fuentes policiales, los primeros en llegar al lugar fueron efectivos de la Comisaría Segunda y del Comando de Patrullas, junto con inspectores de Tránsito Municipal, quienes trabajaron para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito.

Un móvil policial en la zona del hecho. FOTO: CONTRAPUNTO

La rápida intervención del personal permitió constatar que, pese a la magnitud del impacto, las personas que viajaban en ambos autos no sufrieron heridas graves gracias a la activación de los sistemas de airbags. De todos modos, fueron atendidos preventivamente en el lugar por personal médico, sin necesidad de traslados al hospital.

El tránsito en la autovía se vio interrumpido de manera parcial durante algunos minutos, mientras se realizaban las pericias correspondientes y se retiraban los vehículos del lugar.