En Puerto Deseado, este lunes, se registró un choque entre una camioneta y un utilitario que generó un importante despliegue policial y de tránsito. El accidente ocurrió poco antes de la una de la tarde en la intersección de las calles Río Gallegos y Puerto Argentino, una zona de alto movimiento vehicular en la ciudad portuaria.

De acuerdo a la información recabada por La Opinión Austral, la colisión se produjo cuando el conductor de la camioneta, un rodado de mayor porte, no habría logrado frenar a tiempo y terminó impactando de lleno contra la parte trasera del utilitario. El golpe dejó visibles daños materiales en ambos vehículos y obligó a la intervención inmediata del personal de la Comisaría local y de agentes de Tránsito Municipal.

Afortunadamente, pese a la violencia del impacto, no se registraron personas heridas. Los ocupantes de los rodados fueron asistidos en el lugar y no requirieron ser trasladados al hospital, lo que trajo algo de alivio en medio de la tensión que generó el siniestro vial.

Sin embargo, la escena atrajo a numerosos curiosos que se acercaron hasta la esquina para observar cómo trabajaban los efectivos en el ordenamiento del tránsito y en las pericias de rigor.

La zona permaneció parcialmente restringida durante varios minutos, mientras los agentes tomaban fotografías, levantaban testimonios y organizaban la circulación en un cruce que a esa hora del día suele tener un flujo constante de vehículos.