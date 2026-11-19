Fuerte choque entre un auto y una camioneta en el cruce entre Ruta 3 y calle 22 de Río Gallegos El impacto provocó importantes daños materiales en los dos vehículos, especialmente en una camioneta de mayor porte. No se registraron personas heridas y trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría Tercera y personal de Tránsito Municipal.

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Un fuerte choque entre un automóvil y una camioneta se produjo en el cruce de la Ruta Nacional N.º 3 y calle 22 de Río Gallegos, en inmediaciones del acceso al barrio Municipal. El impacto dejó importantes daños materiales en ambos rodados, aunque no hubo que lamentar personas lesionadas.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se habría producido cuando un automóvil ingresó a la ruta desde calle 22. En esas circunstancias, una camioneta habría frenado bruscamente y terminó impactando contra la parte trasera del otro vehículo.

La camioneta de mayor porte fue la que presentó los daños más visibles. Las imágenes registradas en el lugar por Vill Vel Producciones permitieron observar importantes destrozos en su carrocería, mientras que el otro rodado tuvo consecuencias materiales de menor magnitud.

Fuerte choque en Río Gallegos: no hubo heridos

Tras el impacto, vecinos de la zona se acercaron para consultar si había personas heridas. También intervino una ambulancia, pero se confirmó que ninguno de los involucrados necesitó asistencia médica ni fue trasladado al hospital.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera y personal de Tránsito Municipal de Río Gallegos, que intervino en el operativo y en el ordenamiento de la circulación.

El sector permaneció cortado mientras se desarrollaban las tareas, por lo que solicitaron a los conductores evitar circular por esa intersección hasta que finalizaran los trabajos.

Cruce peligroso

Más allá de los daños ocasionados por el choque, el episodio volvió a poner en primer plano un reclamo de los vecinos por la falta obras viales que ordenen el tránsito en la intersección de calle 22 y la Ruta 3, extensión de la calle San Martín.

Se trata de un cruce utilizado por quienes ingresan y salen del barrio San Benito, muy cerca de otro cruce con el acceso al barrio Municipal, donde, según señalaron residentes del sector, la escasa visibilidad representa una preocupación recurrente.