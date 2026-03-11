Un fuerte choque entre un taxi y un automóvil particular se registró este miércoles en la ciudad de Río Gallegos, en la intersección de avenida San Martín y Belgrano, un punto que vuelve a quedar en el centro de la atención por la reiteración de incidentes viales.

El siniestro ocurrió en la misma esquina donde tiempo atrás murió “Coquito” Oyarzo, un hecho que había generado fuerte conmoción en la comunidad y renovó el debate sobre la seguridad vial en ese sector de la capital santacruceña.

De acuerdo a los primeros testimonios, uno de los vehículos involucrados es un taxi, que circulaba por calle Belgrano, mientras que el otro automóvil, un Citroën de color rojo, transitaba por avenida San Martín en dirección hacia la Autovía, desde el centro de la ciudad.

El relato del taxista: “Pasó en rojo”

Tras el impacto, el conductor del taxi relató lo ocurrido y aseguró que el otro vehículo no respetó la señal del semáforo. “Yo venía por Belgrano y un auto, un Citroën rojo, venía por San Martín y pasó en rojo. No lo pude evitar”, expresó el trabajador del volante minutos después del choque.

El impacto provocó importantes daños materiales en el taxi, especialmente en la parte frontal del vehículo.

A pesar de la violencia del choque, el conductor confirmó que no sufrió heridas. “Gracias a Dios estoy bien, lástima lo material, pero todo se arregla”, señaló.

El otro conductor se retiró del lugar

Según explicó el propio taxista, personal policial se presentó en el lugar del accidente y tomó los datos correspondientes de los involucrados para avanzar con las actuaciones.

Su vehículo dio un giro de 180 grados, sobre la Avenida San Martín, con su frente en dirección al centro.

El conductor del otro vehículo no permaneció en el lugar una vez completado el procedimiento inicial. “Vino la policía, le tomó los datos y el muchacho se retiró. No se dio a la fuga, se retiró nada más”, aclaró. Por el momento no trascendieron detalles sobre posibles lesiones del conductor del Citroën ni sobre su situación posterior al choque.

Buscan cámaras para determinar responsabilidades

Inspectores de tránsito y personal policial trabajan ahora en la recolección de pruebas que permitan esclarecer la mecánica del accidente.

Entre las medidas que analizan se encuentra la búsqueda de cámaras de seguridad en la zona, que podrían haber registrado el momento del impacto y confirmar si alguno de los conductores cruzó el semáforo en rojo. “Ahora los inspectores dijeron que van a averiguar si hay alguna cámara en la cuadra para ver bien qué pasó”, indicó el taxista.

Ezequiel lamentó las pérdidas materiales por el choque. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El análisis de estas imágenes podría resultar clave para establecer responsabilidades en el siniestro.

El impacto económico para el trabajador del volante

Más allá del susto por el accidente, el conductor del taxi también expresó su preocupación por las consecuencias económicas que el choque tendrá en su trabajo.

El vehículo siniestrado es de su propiedad, por lo que ahora deberá afrontar los costos de reparación para poder volver a trabajar. “Esto es un bajón para mí, pero vamos a tratar de arreglarlo por el seguro”, explicó.

En caso de que el trámite con la aseguradora se demore o no cubra todos los gastos, el trabajador anticipó que deberá afrontar los arreglos por sus propios medios. “Si el seguro nos da muchas vueltas, lo vamos a tener que arreglar nosotros”, lamentó.