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Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes por la tarde en Río Gallegos, en la intersección de la avenida Félix Riquez y la calle Dr. Lorenzo, donde una camioneta colisionó con una motocicleta. Como consecuencia del impacto, un hombre resultó herido y debió ser trasladado al hospital local.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14 horas. Según las primeras informaciones aportadas por vecinos a La Opinión Austral, una camioneta Volkswagen Amarok circulaba por calle Dr. Lorenzo, mientras que una motocicleta roja marca Corven avanzaba por avenida Félix Riquez. De acuerdo con esos testimonios, el conductor de la camioneta no habría advertido la presencia del motociclista y terminó colisionando contra el rodado menor.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista cayó varios metros sobre la calzada y quedó momentáneamente inconsciente. Ante esta situación, se solicitó la presencia de una ambulancia para brindarle asistencia médica.

Al llegar al lugar, el personal médico asistió al hombre y posteriormente lo trasladó al Hospital Regional Río Gallegos para realizarle los estudios correspondientes.

El fuerte impacto involucró a una Volkswagen Amarok y una motocicleta Corven. FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINION AUSTRAL

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Tercera, que intervino en el procedimiento y realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.

El tránsito en la zona permanece restringido, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y evitar, en lo posible, el sector donde ocurrió el accidente.