Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente automovilístico se registró la tarde de este domingo en Puerto San Julián. Dos personas resultaron heridas tras la colisión entre una camioneta y una motocicleta.

Cerca de las 17:45, personal de la División Cuartel 3 de Bomberos acudió a la intersección de Mitre y Sarmiento luego de un aviso por un choque. Al arribar, los efectivos constataron el impacto entre un rodado familiar y un motovehículo.

A raíz del golpe, quienes circulaban en la moto necesitaron asistencia inmediata. El equipo de emergencias los inmovilizó con tablas rígidas y colocó cuellos cervicales para asegurar el traslado.

Los lesionados fueron derivados al hospital local para su evaluación médica.

La dotación del móvil 915 efectuó la inspección técnica de los vehículos involucrados y verificó que no había derrame de fluidos ni peligro de incendio sobre la calzada.

Leé más notas de La Opinión Austral