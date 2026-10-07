Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte accidente ocurrió en la localidad de Río Gallegos a horas de la mañana del miércoles 7 de octubre del corriente año en una transitada calle. Una persona que estuvo involucrada en el choque fue trasladada al Hospital Regional para ser atendida por personal médico.

El accidente ocurrió en Mariano Moreno y Pasaje Blas Perera. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo con el móvil de La Opinión Austral, el Toyota Yaris blanco se disponía a ingresar a la dársena de un gimnasio ubicado en esa esquina. Al doblar, chocó con el Volkswagen Gol que circulaba por el sector. Las circunstancias del impacto todavía debían ser establecidas por el personal policial.

La conductora del Gol fue trasladada al centro de salud para una revisión médica. Según lo informado desde el lugar, no presentaba heridas de gravedad. El hombre que conducía el Yaris, de entre 40 y 50 años, permaneció en la zona y dijo haber recibido un golpe leve en la cabeza, aunque no fue derivado al centro de salud.

El otro de los rodados involucrados en el, choque. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, se conoció que el Volkswagen Gol sufrió daños importantes en la parte delantera, mientras que el Toyota también quedó involucrado en el choque. Personal policial interrumpió la circulación en Mariano Moreno y pasaje Blas Parera para realizar las actuaciones correspondientes. El tránsito permanecía cortado mientras se esperaba que concluyera el procedimiento.