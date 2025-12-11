Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de la tarde del miércoles en Puerto Santa Cruz se vio alterada por un accidente vial que terminó con uno de los vehículos involucrados volcado y con sus ocupantes asistidos por personal de salud. El hecho ocurrió en la intersección de las calles San Juan Bosco y Belgrano, una zona transitada de la localidad, y demandó la intervención de Bomberos de la Policía de Santa Cruz y del equipo sanitario local.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que la División Cuartel 7 de Bomberos, perteneciente al Departamento Zona III BROS, fue movilizada con la Unidad de Rescate y Salvamento M-PRIO 1046 y una dotación compuesta por tres efectivos. Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con dos vehículos involucrados: un Fiat Palio Weekend y un Citroën C4.

El impacto entre ambos rodados fue de tal magnitud que el Fiat terminó volcado sobre la cinta asfáltica, lo que exigió maniobras de rescate y asistencia inmediata.

El frente del C4 quedó destrozado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El personal de salud ya trabajaba en la atención de la ocupante del vehículo volcado, quien debió ser inmovilizada conforme al protocolo y luego trasladada al nosocomio local para una evaluación más profunda. De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer se encontraba consciente y sin riesgo de vida.

Además, el conductor del Citroën C4 y un acompañante menor de edad recibieron atención médica en el lugar, sin necesidad de traslado posterior. Ambos presentaban golpes leves producto del impacto y quedaron fuera de peligro.

Mientras el equipo sanitario realizaba su labor, los bomberos se encargaron de asegurar la escena del accidente. Llevaron a cabo la inspección ocular del área y procedieron a la desconexión de las baterías de ambos vehículos, una medida crucial para prevenir incendios, cortocircuitos o nuevos riesgos en un escenario donde aún permanecían fluidos y restos del siniestro.