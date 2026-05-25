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En el marco del “Plan de Seguridad Día de la Revolución de Mayo”, la región centro de Santa Cruz fue escenario de un importante despliegue preventivo que involucró a distintas dependencias policiales y organismos municipales. Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en las localidades de Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedra Buena y Gobernador Gregores, con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar la seguridad durante el fin de semana patrio.

El operativo incluyó controles vehiculares, identificación de personas, patrullajes preventivos y recorridas estratégicas en distintos sectores urbanos y rurales. Además, se instalaron puestos de control en accesos a las localidades, terminales de ómnibus, rutas nacionales y provinciales, así como también en inmediaciones de eventos deportivos, actividades religiosas y zonas de intensa circulación nocturna.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante las jornadas de trabajo se identificaron cientos de vehículos y personas sin que se registraran hechos de gravedad en la mayoría de los procedimientos. La presencia policial fue reforzada especialmente en puntos considerados estratégicos para la prevención de delitos y contravenciones, en un contexto de gran movimiento de vecinos y viajeros por las celebraciones del 25 de Mayo.

Uno de los aspectos destacados del operativo fue el trabajo articulado entre la Policía de Santa Cruz y distintas áreas municipales. En varias localidades participó personal de Tránsito, Comercio e Inspección Municipal, llevando adelante controles preventivos de alcoholemia y fiscalizaciones vinculadas al cumplimiento de la normativa vigente.

Como resultado de estas tareas conjuntas, se concretaron secuestros vehiculares por infracciones y se labraron actuaciones contravencionales en diferentes puntos de la región. Las autoridades remarcaron que estos procedimientos apuntan no solo a sancionar irregularidades, sino también a generar mayor conciencia vial y fortalecer las medidas preventivas para evitar siniestros y situaciones de riesgo.