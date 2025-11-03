Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La capital santacruceña vivió un intenso despliegue de seguridad durante el último fin de semana, en el marco de las tareas de prevención dispuestas por la Jefatura de Policía Provincial. Desde horas de la madrugada, personal de diferentes dependencias llevó adelante patrullajes, controles vehiculares y paradas estratégicas en distintos sectores jurisdiccionales, con especial foco en los locales bailables y zonas de alta circulación nocturna.

Los operativos se desarrollaron de manera coordinada entre las unidades de la ciudad capital, con la participación activa de la División Operaciones Rurales y la Dirección General de Policía Caminera. Este trabajo conjunto permitió extender la cobertura preventiva a un amplio radio, incluyendo tanto el casco urbano como accesos y rutas cercanas a la ciudad.

Fuentes policiales señalaron que las acciones se enmarcan en un esquema de trabajo orientado a fortalecer la presencia institucional en las calles y prevenir delitos asociados a la nocturnidad, como disturbios, hechos de violencia o infracciones de tránsito bajo consumo de alcohol. La presencia visible de patrulleros y efectivos uniformados generó una percepción de mayor seguridad en la comunidad, especialmente en los sectores céntricos donde se concentran los locales de esparcimiento.

Durante las tareas, se realizaron controles de documentación vehicular, identificación de personas y verificación de medidas de seguridad en los establecimientos. Según precisaron los voceros, la intervención de las áreas rurales y de la policía caminera permitió también reforzar la vigilancia en los ingresos a la ciudad y zonas limítrofes, en una estrategia de cobertura integral.