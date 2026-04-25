Distintas unidades de la Policía de Santa Cruz se movilizaron este viernes por la noche en el marco de un alerta por un caso de amenazas calificadas.

Según pudo conocer La Opinión Austral, el acusado es un hombre mayor de edad quien habría amenazado con un cuchillo a un familiar directo. En un primer término trascendió que la víctima era su pareja, aunque más tarde otra versión indicaba que la mujer amenazada sería su propia madre.

“El problema fue con la madre”, marcó una fuente policial consultada por este diario, mientras todavía se investiga lo sucedido.

La Policía continúa trabajando, ya durante las primeras horas del sábado, para esclarecer lo sucedido y dar con el implicado, ya que se habría escapado desde el domicilio donde ocurrió la violenta situación.

Efectivos de distintas divisiones, incluyendo del GOE, en el operativo. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Personal de la Comisaría Segunda actuó por jurisdicción. La vivienda en donde tuvo lugar el hecho se ubica en calle Mendoza, aunque minutos más tarde el despliegue se trasladó a la avenida Kirchner al 1800, lugar en donde intervino, incluso, efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE)

Por el momento no está del todo claro el vínculo que tendría esta persona con la denunciante.

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