Un fuerte temporal de viento afecta a Río Gallegos este sábado por la mañana y provocó importantes complicaciones en distintos puntos de la ciudad. En la Autovía 17 de Octubre, un poste de luz se rompió al medio y cayó, generando preocupación por la seguridad vial.

La estructura de iluminación se desplomó en una rotonda altamente transitada, que conecta con la Ruta Nacional Nº 3 y junto al cruce con Avenida Ricardo Balbín– que en ese sector funciona como un puente vehicular sobre la autovía-, a metros del local de construcción Neomat.

El incidente obligó a intervenir de inmediato a personal policial y de tránsito, que trabaja en el lugar para ordenar la circulación y evitar accidentes.

Visibilidad reducida y complicaciones en rutas

Debido a los intensos vientos, en la Ruta 3 la visibilidad es muy baja por la gran cantidad de tierra en suspensión, lo que representa un riesgo para quienes circulan por la zona.

En este contexto, la Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que la circulación se encuentra restringida para todo tipo de vehículos debido al fuerte viento.

Horario: de 11:00 a 15:00 horas

de Tramo afectado: Ruta Nacional 3 – Güer Aike a Comandante Luis Piedra Buena

Alerta amarilla por fuertes vientos

Cabe recordar que rige una alerta amarilla por fuertes vientos para la región, por lo que se recomienda extremar las precauciones, evitar viajes innecesarios y asegurar elementos que puedan volarse.

Otros sectores afectados en la ciudad

El temporal también causó daños en otros puntos de Río Gallegos. En el predio de la Sociedad Rural, donde se habían armado carpas para los festejos por el aniversario de la ciudad, los techos de varias estructuras fueron arrancados por el viento, provocando destrozos materiales.

Las autoridades solicitan a la población mantenerse informada por los canales oficiales, respetar las restricciones vigentes y circular con extrema precaución mientras continúen las condiciones climáticas adversas.