En una jornada marcada por condiciones climáticas adversas, el viento volvió a hacerse sentir con fuerza en el interior santacruceño. Esta vez, la localidad de Tres Lagos fue escenario de un nuevo episodio provocado por las ráfagas intensas que caracterizan a la región. Pasadas las 16 horas del lunes, vecinos de la Avenida San Martín, una de las principales arterias del pueblo, alertaron sobre la voladura de chapas en una vivienda que se encuentra en etapa de construcción.

De inmediato, una dotación del Departamento Zona IV de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, dependiente del Cuartel 20°, con móvil M-406, se dirigió al lugar para intervenir ante el riesgo de que las chapas sueltas impactaran contra otras viviendas o personas que transitaban por la zona. Al arribar, los efectivos constataron que las estructuras metálicas habían sido arrancadas por completo por el viento, quedando apoyadas de manera inestable sobre parte del techo y el suelo del terreno.

Según pudo saber La Opinión Austral, los bomberos procedieron a realizar una tarea preventiva clave: asegurar el material suelto mediante el clavado y fijación de las chapas que aún podían recuperarse, evitando así que se transformaran en proyectiles ante nuevas ráfagas. Paralelamente, se estableció un perímetro de seguridad y se solicitó a los vecinos no acercarse hasta que finalizara la labor.

Fuentes policiales confirmaron que no se registraron personas heridas, aunque destacaron que el hecho podría haber tenido consecuencias graves de no haberse actuado con rapidez. “El viento estaba muy fuerte y las chapas volaban a baja altura. Por suerte, la intervención fue inmediata y se logró controlar la situación”, señalaron testigos del operativo.