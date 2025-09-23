Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo de rutina en la Ruta Nacional N° 3 derivó en un hallazgo que vuelve a encender las alarmas sobre la pesca furtiva en Santa Cruz. Personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y de la Dirección de Pesca Continental detectaron ejemplares de trucha marrón capturados de manera ilegal, en plena veda y con equipos no autorizados, en un procedimiento llevado adelante el pasado sábado en el puesto policial de Güer Aike.

Según pudo saber La Opinión Austral, el decomiso se produjo en el marco de una inspección vehicular que, lejos de ser un simple control de tránsito, terminó evidenciando la persistencia de prácticas que atentan contra la preservación de los ecosistemas acuáticos de la provincia. Según se informó, los ocupantes del vehículo trasladaban varios ejemplares de trucha marrón junto a elementos de pesca que no se encontraban dentro de lo permitido por la normativa vigente.

La infracción fue constatada bajo la Ley Provincial de Pesca N.° 1464/82 y su decreto reglamentario 195/83, que establecen con claridad las restricciones aplicables. No solo se trataba de capturas realizadas durante el período de veda, que se extiende del 1 de mayo al 1 de noviembre, sino también de la utilización de equipos prohibidos y de una especie protegida, lo que agrava la situación. Ante esta irregularidad, las autoridades procedieron al inmediato decomiso de los ejemplares y de los materiales, labrando el acta correspondiente en resguardo de la Secretaría de Pesca y Acuicultura.

Desde el gobierno provincial remarcaron la importancia de estos controles como herramienta clave para la preservación del patrimonio natural santacruceño. “Se trabaja en la preservación de nuestros ambientes acuáticos, con controles constantes y acciones concretas para cuidar el patrimonio natural de Santa Cruz”, subrayaron desde la cartera pesquera.