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La inseguridad volvió a golpear a una de las instituciones deportivas más representativas de un barrio de Río Gallegos. Durante la madrugada de este martes, delincuentes ingresaron al Club Social y Deportivo Barrio Matadero, ubicado sobre la calle Zapiola al 1768, y se llevaron una importante cantidad de equipos tecnológicos y de sonido que eran utilizados diariamente para actividades deportivas, recreativas y sociales.

El hecho provocó una profunda indignación entre dirigentes, socios, familias y vecinos que forman parte de la vida cotidiana del club, ya que los elementos robados no solo representan un importante valor económico, sino también años de trabajo, esfuerzo y compromiso de quienes colaboran para mantener viva una institución que cumple un rol social fundamental dentro de la comunidad.

Según informaron desde el club, los autores del robo aprovecharon la madrugada para ingresar a las instalaciones sin ser advertidos y concretar un verdadero saqueo.

Una vez dentro del edificio, recorrieron distintos sectores y sustrajeron equipos de sonido, parlantes, consolas de audio, televisores, sistemas de iluminación y otros dispositivos tecnológicos indispensables para el funcionamiento diario de la entidad.

Cada uno de esos elementos había sido incorporado progresivamente gracias al aporte de socios, rifas, beneficios, eventos solidarios y distintas iniciativas impulsadas durante años por la comisión directiva y colaboradores. Por ese motivo, el impacto del robo trasciende el aspecto económico.

Quienes integran el club remarcaron que detrás de cada equipo existe el esfuerzo de muchas familias que, con trabajo voluntario y recursos limitados, lograron dotar a la institución del equipamiento necesario para desarrollar actividades deportivas, festivales, reuniones comunitarias y eventos destinados a recaudar fondos para el propio funcionamiento del club.

“Si alguien se entera de que están ofreciendo parlantes, consolas de audio, equipos de música, televisores o luces, por favor avisen de inmediato. Si ven publicaciones en Facebook u otras redes sociales, hagan una captura de pantalla para aportar a la investigación”, expresaron desde la institución mediante un comunicado difundido entre vecinos y simpatizantes.

Desde el club también solicitaron que cualquier persona que posea datos concretos sobre el paradero de los elementos sustraídos o sobre la identidad de los responsables se comunique con las autoridades de la institución o radique la información ante la dependencia policial correspondiente.