En una operación cuidadosamente planificada y ejecutada durante la mañana del viernes, la Policía de Santa Cruz llevó adelante el operativo “Delfín Blanco“, un procedimiento antidroga que culminó con allanamientos simultáneos en cuatro domicilios de Río Gallegos, la detención de ocho personas y el secuestro de más de un kilo de cocaína, marihuana, armas, vehículos adulterados, dinero en efectivo y elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

El dispositivo, coordinado por el Ministerio de Seguridad, se concretó luego de una extensa investigación judicial dirigida por el Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo de Claudio Vázquez, con la intervención del Fiscal Julio Zárate.

De acuerdo con la investigación, el grupo desarticulado se dedicaba a la venta y distribución de drogas bajo la modalidad “delivery“, utilizando autos y motos para concretar las transacciones. Los movimientos observados durante meses revelaron un esquema organizado y sofisticado: los sospechosos recibían a sus clientes en sus domicilios, que funcionaban como puntos de entrega, o se desplazaban para concretar la venta en distintos sectores de la ciudad.

Las tareas de inteligencia también demostraron la astucia de los implicados para camuflar su actividad en zonas comerciales del centro de Río Gallegos, aprovechando el flujo de personas y vehículos para pasar inadvertidos durante los horarios nocturnos. Este patrón de comportamiento fue uno de los elementos que permitió a los investigadores solicitar las medidas judiciales que culminaron en el operativo.

Los allanamientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en Belgrano al 500, José Ingenieros al 1600, Avellaneda al 400 y Magallanes al 300, además de la interceptación de un vehículo en la intersección de Mariano Moreno y Urquiza. En el transcurso de la jornada, también se produjo la detención de un sospechoso en las inmediaciones de una confitería pool ubicada en Sarmiento y Avenida Kirchner, quien fue trasladado a la Comisaría Primera.

En el domicilio de Belgrano al 500, los efectivos secuestraron una pistola Beretta calibre 9 mm con cargador, una pistola neumática, 50 municiones de diversos calibres, dos balanzas (una digital y otra de cocina), y un “ladrillo” de cocaína de más de un kilo (1.094 gramos), envuelto en cinta verde y con la imagen de un delfín, símbolo que da nombre al operativo y que coincide con el sello utilizado por organizaciones narco sudamericanas identificadas como “Los Delfines del Perú“. También se hallaron 47 gramos de marihuana, dinero en efectivo por $393.300, cinco teléfonos celulares, un DVR con filmaciones, y dos vehículos -un Volkswagen Polo Track y un Fiat Duna- con documentación apócrifa y motores adulterados.

En el inmueble de Magallanes al 300, los uniformados incautaron más cocaína, una balanza digital, recortes de nylon, municiones calibre 9 mm y cartuchos de escopeta, además de un celular, una tablet y una notebook. En José Ingenieros al 1600, el secuestro incluyó una balanza tipo pocket, bolsas irregulares, papel de armado y un teléfono móvil. Finalmente, en Avellaneda al 400, se hallaron pequeñas dosis de cocaína (5,6 gramos), dos celulares, un DVR y una netbook.

Como resultado de la operación, ocho personas mayores de edad quedaron implicadas, entre ellas una mujer, y dos de los principales sospechosos fueron detenidos e incomunicados, por orden del Juzgado Federal de Río Gallegos. Ambos fueron trasladados a dependencias de la Policía Federal Argentina, mientras continúa la investigación sobre el alcance de la organización y sus posibles vínculos con redes de narcotráfico regionales