Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Río Gallegos, donde un automóvil y una motocicleta chocaron. Por el hecho, una persona debió ser trasladada de urgencia al hospital.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 4 de la mañana en la intersección de Circunvalación y avenida Asturias, en cercanías de la estación de servicio Axion Energy.

Por causas que aún se investigan, un auto y una motocicleta chocaron violentamente, lo que generó un importante despliegue en la zona durante las primeras horas del domingo.

Según pudo saber La Opinión Austral, la persona que se desplazaba en la motocicleta fue trasladada de emergencia al Hospital Regional para recibir atención médica tras el fuerte impacto.

A raíz del siniestro vial, el tránsito permaneció cortado durante un tiempo en el sector, mientras se realizaban las tareas de asistencia y las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión.

NOTICIA EN DESARROLLO.