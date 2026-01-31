Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alrededor de las 7 de la mañana se registró un fuerte siniestro vial en Río Gallegos.

De acuerdo a la información recabada por la reportera Mirta Velázquez, una Ford Ecosport que circulaba por la circunvalación de la Ruta 53, pasando la rotonda de acceso al Aerepuerto Internacional, despistó, chocó contra el guardarraíl y terminó sobre la banquina en sentido contrario.

En el vehículo viajaba una familia con dos menores de edad, que producto del fuerte accidente, debió ser trasladada de manera preventiva al Hospital Regional de Río Gallegos. Afortunadamente, no sufrieron heridas de gravedad.

La Ford Ecosport sufrió graves daños materiales a raíz del impacto, principalmente en su parte frontal y algunas piezas quedaron esparcidas sobre la ruta.

En el lugar intervino personal policial de la Comisaría Sexta. Allí el conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultados negativos. De acuerdo al relato de la familia, el descuido habría sido producto del cansancio del conductor.