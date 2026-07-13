Lesionaron de gravedad a un nene de 3 años y detuvieron a un policía de Santa Cruz que lo cuidaba El menor permanece internado en El Calafate. Los médicos descartaron que las heridas hayan sido producto de una caída accidental.

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Una conmoción sacude a la localidad tras conocerse la brutal agresión sufrida por un niño de apenas 3 años, que permanece internado en el Hospital SAMIC con lesiones de gravedad. Como principal sospechoso fue detenido un efectivo policial, quien había quedado encargado de cuidarlo mientras su madre cumplía con su jornada laboral.

El hecho salió a la luz el viernes, cuando la mujer regresó a su hogar y encontró al pequeño con fuertes golpes en la cabeza, un ojo muy inflamado y otras heridas evidentes. De inmediato lo trasladó al centro de salud, donde en un primer momento se habló de una posible caída mientras jugaba.

Sin embargo, los profesionales médicos detectaron rápidamente que las características de las lesiones no eran compatibles con un accidente, activaron el protocolo obligatorio por presunto maltrato infantil y dieron aviso a la Justicia.

El menor quedó internado bajo estricta observación y seguimiento médico para evaluar su evolución.

A raíz de la denuncia sanitaria intervino el Juzgado de Instrucción local, a cargo del juez Carlos Albarracín, que ordenó las primeras diligencias para preservar pruebas y escuchar a los involucrados. Las pesquisas apuntaron directamente al hombre que estaba a cargo del cuidado del niño: se trata de un integrante de la fuerza policial, que fue aprehendido y actualmente permanece incomunicado a la espera de su indagatoria.

Las autoridades continúan investigando la dinámica exacta de los hechos y la responsabilidad del detenido, mientras se garantiza la protección integral del menor y se coordina con los organismos de defensa de los derechos de la niñez.