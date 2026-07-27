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La ruta provincial Nº 12, en el tramo que une Cañadón Seco con Pico Truncado, quedó totalmente habilitada este lunes 27 de julio luego de las tareas de despeje y mantenimiento realizadas por las fuerzas de seguridad y Vialidad Provincial, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral.

El comisario mayor José Britos durante las tareas. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

La oficial de la policía Perea brindó detalles de la operación en declaraciones a Canal 2: “Personal policial está acompañando la labor de limpieza de la motoniveladora de la gente de Vialidad de Cañadón Seco. Arrancó desde aquí, a la altura de Cañadón Seco hacia Pico Truncado. Comenzamos a las 12:40 y se calculaba que el corte sería hasta las 14 horas aproximadamente”.

La nieve en los caminos. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Explicó que la situación climática es distinta a la que se registra en Caleta Olivia, con presencia de nieve sobre la calzada. “Estuvimos en una subida, que es donde se acumula la mayor cantidad de nieve. Por ahora no hay escarcha, pero se está limpiando tanto la banquina como la cinta asfáltica”, detalló.

La Policía colaboró en las tareas. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Durante el operativo se restringió el paso de forma parcial. “Se podía ingresar normal desde Pico Truncado hacia Caleta Olivia, pero la flota pesada y vehículos particulares debían aguardar aquí hasta la habilitación definitiva. Solo se permitía el paso de camionetas de empresas que se dirigen a caminos alternativos”, indicó la oficial.