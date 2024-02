Hablaron los policías héroes: “Uno piensa en salvar la vida del bebé y deja a un lado la desesperación” El sargento primero Omar González y la oficial ayudante Karina Ramírez hablaron con el móvil de radio LU12 AM680 de Río Gallegos sobre los momentos dramáticos de la noche cuando le salvaron la vida al bebé de 3 meses en el barrio Los Álamos. El comisario de la Sexta, Daniel Marchand, destacó la capacitación, el operativo y la reacción de los oficiales.

Dos policías de Río Gallegos salvaron la vida de Noa Manavella, un bebé de 3 meses que se asfixió con leche materna en una vivienda del barrio Los Álamos el jueves por la noche, minutos antes de las 21 horas.

El accionar de la policía fue valorado por la comunidad y el móvil de radio LU12 AM680 habló con los uniformados, protagonistas del salvamento. “Tomamos el requerimiento vía radio de que un menor asfixiado y tuve que aumentar la velocidad del móvil para contra restar la distancia porque estábamos en otro requerimiento”, dijo el sargento primero Omar González, quien estaba encargado de conducir la patrulla policial.

Estaban a unos 10 kilómetros de la vivienda donde la mamá estaba shockeada intentando que su hijo respire luego de que se atragantara con leche. Esa distancia equivale a 10 minutos pero González evaluó que era necesario llegar antes. Era de vida o muerte. Pisó el acelerador y tardó la mitad del tiempo.

El patrullero no había terminado de detenerse que su compañera, la oficial ayudante Karina Ramírez, ya había bajada del móvil y corrió hasta el grupo de personas que estaba afuera de la vivienda tratando de reanimar a Noa. Habían pasado 10 minutos y el bebé no respondía. “Observamos al bebé que la familia intentaba la reanimación pero como vimos que no se estaba efectuando bien comencé yo. Comenzamos a realizar con el conocimiento que uno tiene hasta que vino personal idóneo”.

“No te voy a mentir, nos desesperamos pero uno piensa en salvar la vida del bebé y se deja a un lado esa desesperación”, expresó la oficial.

Llegó la ambulancia, subieron al bebé y empezó otra parte del operativo. Había que llegar al hospital. Para eso escoltaron al móvil sanitario mientras se comunicaron con el resto de las patrullas del Comando para que vayan liberando el camino.

“Al bebé lo salvamos, le hicieron los exámenes y estaba en pediatría en observación por protocolo”, contó Ramírez.

El comisario Guillermo Marchand señaló que “el accionar es digno de destacar y es gratificante para el equipo que trabaja en la División Comando de Patrullas y estas tareas ayudan a que se haga visible esta parte humana de la institución”.

La oficial ayudante Karina Ramírez, hizo las maniobras de reanimación. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Marchand señaló que los oficiales “son capacitados en primeros auxilios en su trabajo como primer interventor y eso ayuda a que en estas emergencias puedan actuar de manera profesional”.

Destacó además que puedan actuar de manera más rápida, “tanto en las maniobras de conducción que hizo el sargento Primero González para evaluar el requerimiento y ver la velocidad que tiene que andar en el vehículo, y la templanza de la oficial para efectuar de manera eficiente su labor ante el requerimiento”.

Además subrayó “la parte de la operatividad posterior en donde se establece una línea de trabajo para efectuar los cortes de calles para que la ambulancia pueda llegar de la forma más presurosa a destino, que es el nosocomio local”.

Y en ese sentido pidió a la comunidad que en casos como estos acaten las señales sonoras y lumínicas de la ambulancia y patrullas policiales para colaborar en que llegue la ambulancia a destino.