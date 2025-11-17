Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del domingo se vio marcada por un importante despliegue de recursos de emergencia en Río Gallegos, luego de que el Grupo Especial de Bomberos de Zona Sur activara un operativo de búsqueda para dar con el paradero de una persona reportada como desaparecida en el sector de la Costanera local. La intervención, que se extendió durante varias horas y mantuvo en alerta a los equipos de seguridad, concluyó con un resultado favorable: la persona fue hallada sin lesiones ni complicaciones, y asistida conforme al protocolo.

El operativo comenzó cuando se emitió el aviso a la central de Bomberos, lo que dio lugar a la movilización inmediata de personal especializado. Según pudo saber La Opinión Austral, una unidad de apoyo y un cuatriciclo fueron desplegados para recorrer el amplio sector ribereño, un área que suele presentar dificultades para la búsqueda debido a su extensión y a la variación del terreno. Desde el inicio, Bomberos trabajó en coordinación con el Comando de Patrullas, que aportó personal y móviles para ampliar la cobertura del operativo.

A medida que avanzaban las tareas, los equipos realizaron un rastrillaje sistemático a lo largo de la traza costera. La articulación entre ambas fuerzas permitió optimizar los tiempos y dividir zonas de búsqueda, garantizando un abordaje más eficiente. Tras intensas recorridas y relevamientos, finalmente la persona fue ubicada sin novedad, lo que permitió desactivar el protocolo de emergencia y asegurar su traslado a un entorno seguro.