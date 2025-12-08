Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana del lunes comenzó con conmoción en Puerto Deseado luego de que una mujer muriera en un incendio registrado en el Hotel Residencial Estrada, un alojamiento ubicado en la calle Estrada —a pocos metros de Lotufo—, donde personal policial y forense trabaja intensamente para determinar si se trató de un siniestro accidental o si detrás del hecho existe un episodio de violencia previo.

De acuerdo a la información preliminar a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia, el fuego, que se habría iniciado en una de las habitaciones, fue controlado por dotaciones de Bomberos de la División Cuartel Unidad 22 y 4ta, que llegaron rápidamente tras el aviso de emergencia.

Sin embargo, al ingresar al lugar, los equipos encontraron el cuerpo sin vida de una mujer que, según los primeros informes, no logró escapar y quedó atrapada entre las llamas. Las fuentes consultadas indicaron que la víctima presentaba sangre en el rostro y estaba boca abajo, signos que despertaron inmediatas dudas sobre las circunstancias previas al incendio.

En el marco del operativo, participaron médicos forenses, personal de Comisaría Primera, efectivos de la Sección Motorizada, agentes del Gabinete Criminalístico y funcionarios judiciales del área de crimen, quienes iniciaron las pericias correspondientes para determinar la causa del deceso y el origen del fuego. Hasta el momento, se mantiene resguardada la identidad de la víctima.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que el hombre que se encontraba con la mujer antes del incidente no estaba presente al momento del incendio. Su ausencia, sumada a los signos que evidenciaba el cuerpo, motivó que la investigación tomara un rumbo más amplio, contemplando la posibilidad de que la muerte no haya sido producto del fuego, sino consecuencia de otro hecho previo. Esta hipótesis se maneja de manera extraoficial, a la espera de los resultados que arrojen las autopsias y estudios complementarios.

Mientras tanto, las labores dentro del hotel continúan con minuciosidad. El Juzgado de Instrucción Penal de Puerto Deseado ordenó un amplio peritaje en el lugar: análisis de rastros, toma de muestras, relevamiento fotográfico, entrevistas a empleados y huéspedes, y reconstrucción de las últimas horas de la víctima.

El incendio y la posterior muerte de la mujer vuelven a situar sobre la mesa la compleja problemática de los hechos violentos que, en distintos puntos de la provincia, se investigan bajo múltiples hipótesis antes de descartar cualquier escenario. Tal como ocurre en estos casos, se aplicó el protocolo internacional sobre muertes violentas de mujeres.

A la espera de los peritajes oficiales, la causa continúa en plena etapa investigativa. La incógnita sobre si la muerte fue consecuencia del incendio o si hubo participación de terceros mantiene en alerta a las autoridades y a la población local, que espera una pronta resolución que permita entender qué ocurrió realmente dentro de esa habitación cuyo fuego, lejos de apagar dudas, encendió interrogantes aún mayores.