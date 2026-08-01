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La tarde del viernes estuvo marcada por un importante despliegue policial en Puerto Deseado luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre mayor de edad en un predio ubicado detrás de la cancha de la Colectividad Boliviana “6 de Agosto”. El hecho generó conmoción entre vecinos de la localidad y dio lugar a una investigación judicial destinada a establecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía de Santa Cruz, el procedimiento se inició alrededor de las 18:35, cuando efectivos de la División Comisaría Puerto Deseado fueron alertados sobre la presencia de una persona que se encontraba desvanecida en el sector posterior del predio deportivo.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultada, al arribar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de un hombre adulto que permanecía tendido en posición decúbito ventral y sin signos vitales. Ante esa situación, se solicitó de inmediato la presencia de personal médico del nosocomio local, cuyos profesionales confirmaron el fallecimiento.

Tras la certificación médica, el caso fue caratulado de manera preliminar como una “muerte de etiología dudosa“, una figura procesal habitual cuando las causas del deceso no pueden determinarse en una primera evaluación y resulta indispensable avanzar con distintas medidas investigativas para esclarecer lo sucedido.

A partir de ese momento se activó el protocolo correspondiente para este tipo de hechos. Personal de la División Gabinete Criminalístico llevó adelante las tareas periciales en el lugar del hallazgo, realizando la inspección ocular, el relevamiento fotográfico y la búsqueda de cualquier elemento que pudiera aportar información relevante para la investigación.

En forma paralela, las autoridades judiciales fueron notificadas de lo ocurrido. Interviene el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1, Secretaría N.º 1, junto con efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de Puerto Deseado y el agente fiscal de turno, quienes coordinan las actuaciones destinadas a reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar las circunstancias del fallecimiento.