Una encomienda sospechosa generó alarma en el Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández durante la noche del miércoles, luego de que los escáneres de rutina detectaran lo que podría ser un arma de fuego en su interior. La intervención inmediata del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) confirmó la presencia del objeto, lo que derivó en un procedimiento que dejó más preguntas que respuestas y encendió las alarmas sobre los controles de paquetería en la provincia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho, inusual pero potencialmente grave, motivó la activación del protocolo de seguridad correspondiente en la terminal aérea. A pesar de que por tratarse de un hecho ocurrido en una zona federal la causa debió haber sido tramitada por la Justicia Federal, el fiscal federal Julio Zárate declaró su incompetencia en el caso, por lo que finalmente la investigación quedó en manos del Juzgado de Instrucción N°2, a cargo de la jueza Yamila Bórquez.

Según información a la que accedió La Opinión Austral, la encomienda en cuestión se encontraba lista para ser despachada, aunque aún no se ha podido determinar su destino final. Lo único que consta con certeza es que había sido enviada a través de la empresa de correos Andreani y contaba únicamente con un número de guía. Por ahora, el paquete permanece cerrado y bajo custodia, y no se ha podido confirmar si el arma que contiene es real o una réplica, posibilidad que no se descarta teniendo en cuenta la proximidad con los festejos por el Día de la Niñez.

Esta situación abre un abanico de hipótesis y genera inquietud en torno a los controles de seguridad aplicados a los envíos postales, especialmente aquellos que ingresan o egresan por vía aérea. En ese sentido, se espera que en las próximas horas la Justicia ordene nuevas medidas para esclarecer el caso. Una de las más probables sería el secuestro y análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto y de la sede local de Andreani, con el objetivo de identificar a la persona que entregó la encomienda.