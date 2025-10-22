Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un macabro hallazgo conmocionó a la región en las últimas horas. Este martes por la noche, Bomberos Voluntarios rescataron el cuerpo sin vida de un hombre a la vera del mar, en la zona conocida como “De las Caras” de Playa Magagna, ubicada al sur de Trelew.

El cuerpo fue encontrado atado de pies y manos con una soga y envuelto en una frazada de polar, en lo que a simple vista se interpretó como un hecho de extrema violencia. Según confirmaron fuentes policiales, el cadáver presentaba una lesión sangrante en la cabeza, lo que refuerza la hipótesis de un posible homicidio.

El hallazgo se produjo alrededor de las 19 horas, cuando personas que caminaban por la costa advirtieron la presencia del cuerpo en la playa. Debido a que el mar se encontraba en pleamar, los rescatistas debieron esperar el descenso del agua para poder concretar el operativo de extracción.

Una vez retirado, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Trelew, donde se le practicará la autopsia para determinar la causa de muerte y la identidad de la víctima. La investigación quedó a cargo del fiscal Leonardo Cheuqueman, quien encabeza las diligencias junto a la Policía Científica.

El hallazgo ocurre en medio de la búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, la pareja desaparecida hace diez días en los Cañadones de Visser, a poco más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis mientras avanzan con las pericias.