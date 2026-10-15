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Ya se cumplieron 12 días sin noticias de Juan Segundo Contreras Contreras, el carpintero chileno de 56 años que quiso cruzar a pie el Paso Fronterizo Integración Austral, también conocido como Monte Aymond.

La semana pasada, La Opinión Austral dio a conocer que la Fiscalía había ordenado suspender la búsqueda por antecedentes que indicaban que se encontraría en Argentina. Sin embargo, la familia de Contreras aún no ha recibido novedades.

“Como familia tenemos información muy vaga de esto. Mi hermano quiso cruzar hacia Río Gallegos el día sábado 3 en el colectivo que va hacia allá y en la Aduana chilena lo bajaron por una orden de arraigo por pensión alimenticia”, relató Miguel Contreras, su hermano, en comunicación con el programa “La Mañana de LU12” que se transmite por Radio LU12 AM680.

“No sé qué ha pasado por su cabeza en ese momento que decidió cruzar a pie. El único registro que tenemos hasta hoy es que él envió un video a su novia, acá en Chile, diciendo que tuvo que cruzar a pie porque no lo dejaron cruzar por orden de arraigo”, añadió.

En el video, lo que dice “es que llevaba varios kilómetros camino hacia Río Gallegos. La intuición de la policía de Chile es que logró cruzar a Río Gallegos y por eso surgió esta información de que se detuvo la búsqueda de lado chileno, pero (que esté en Argentina) es teórico”.

Además, dio a conocer que por lo que sabían Juan Segundo tenía la intención de ir y volver en el día, pero desconocían el motivo del viaje. “Tenemos familia allá, pero tampoco dio aviso a la familia, entonces es un abanico de teorías el que tenemos”, acotó.

“Se cumplen 12 días en los cuales uno piensa hasta lo peor, son 12 días sin comunicación, sin comida, sin agua, sin nada, no se ha acercado a la familia allá en Río Gallegos, entonces nos tenemos que poner en el peor de los casos y puede que hasta haya tenido problemas con alguien, seguramente hizo dedo o no hizo, no sé”, planteó.

Orden de arraigo

Contreras salió desde la ciudad de Punta Arenas en la mañana del sábado 3 de octubre rumbo a Río Gallegos. En el Paso Fronterizo Integración Austral que conecta a la provincia de Santa Cruz con la Región de Magallanes, uniendo Río Gallegos con Punta Arenas, no pudo salir del país porque tenía una orden de arraigo.

A las 15:40 envió un mensaje, junto con su ubicación, en que señalaba estar desorientado. Su último contacto fue cerca de las 18:00, cuando dijo que seguía perdido y se estaba quedando sin señal, en la zona de los hitos XIV y XV, entre San Gregorio y Pali Aike.

Sobre la situación legal de su hermano, mencionó: “Hace un tiempo él debía pensión, pero se puso al día. El problema es que cuando pagas pensión depositas a una cuenta que te da el juzgado de familia, pero no necesariamente está en línea, se demora, seguramente la orden de arraigo la colocaron antes y nunca llegó el aviso de que mi hermano ya había pagado la pensión”.

Describió también que él cuenta con un taller de carpintería y vive con su mamá. “La cuidaba, le pagaba las boletas, todos los días le avisaba: ‘Oye voy a tal lado, voy a ver un trabajo, vuelvo a la noche, me voy a quedar a dormir con mi novia’. Nunca había pasado algo así y nos llama la atención, porque si el aviso fue que volvía en el mismo día y van a cumplirse 12 días, sin ningún tipo de rastro”.

Consultado sobre la comunicación que ha tenido con autoridades en Argentina, manifestó: “Fui el día domingo de la semana pasada porque él viajó el sábado para allá. Fui cuando supimos que estaba perdido, aún así fui con mi hermano, cruzamos la frontera y recorrimos el campo del lado argentino. Puse la denuncia en Gendarmería, ellos me aconsejaron que igualmente coloque la denuncia por presunta desgracia como le llamamos en Chile. Llegó policía de investigaciones de Argentina y me tomó la declaración de la presunta desgracia y di todos los antecedentes, estoy agradecido. Empezaron a moverse al tiro con las personas que tuvo contacto, rastrearon el celular, dónde fue su última señal, que fue cruzando“.

“Desde el lado argentino me han prestado ayuda, han estado en contacto conmigo todos los días, pero ya no sé, se me acaban las opciones, son 12 días que ya no sé por dónde más buscar. Todos los días o cada fin de semana no podemos ir hasta Río Gallegos, es un gasto emocional, físico, económico, el bolsillo tampoco da”, señaló.

Finalizando, agregó: “Quería agradecer a ustedes como radio la oportunidad de comunicarme, somos un país, hermano, más allá de las diferencias de opiniones, de mentalidad que podamos tener. Hacerle llegar el aviso a mi hermano que si me está escuchando: ‘Hermano, en lo que estés, en lo que fuiste a hacer, sea bueno, sea malo, siempre hay una salida. Acá te estamos esperando. Mi vieja te está esperando, está mal. Ven, aparece, da una señal, y por último, si no quieres regresar y fuiste por algún motivo personal, da un aviso con alguna persona, con gendarmería, policía, que nos diga ‘estoy bien, estoy vivo, no quiero regresar o denme un tiempo’, pero da una señal de vida porque la incertidumbre que se vive día a día no se la doy a nadie. Hermano, por favor, vuelve, da una señal”, concluyó.

Cabe recordar que Juan Segundo Contreras Contreras mide 1,70 metros, es de contextura delgada, tiene el cabello rapado y ostenta un tatuaje en uno de sus brazos. La última vez que fue visto vestía un pantalón de jogging negro, buzo negro con capucha, una campera rompevientos gris en la parte superior y blanca en la inferior, zapatillas grises con detalles blancos y llevaba consigo una bolsa de supermercado negra.