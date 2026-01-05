Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un argentino de 54 años, requerido por la justicia de su país por abusos sexuales reiterados contra su hijastra, quedó detenido este lunes en pleno centro de Punta Arenas tras un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, activado a partir de una Notificación Roja de Interpol, informó La Prensa Austral.

El arresto fue resultado de un trabajo conjunto entre la OCN Interpol Santiago y la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Punta Arenas. El sujeto era buscado por presuntos delitos sexuales graves cometidos contra una niña en Río Gallegos, Santa Cruz, entre los años 2009 y 2014.

La causa se originó por un pedido judicial argentino. Luego de corroborarse que el hombre se encontraba en territorio chileno, se emitió la alerta internacional que puso en marcha los mecanismos de búsqueda y captura. En ese marco, la Corte Suprema de Chile libró la orden de detención correspondiente.

El subcomisario Carlos Arias, integrante de la OCN Interpol Santiago, explicó que “se estableció que esta persona habría abusado de manera reiterada de una menor de edad, manteniéndola bajo amenazas y generándole temor a represalias para asegurar su silencio”.

El acusado, que residía en Chile con situación migratoria irregular, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Allí, el tribunal decretó prisión preventiva, medida que se mantendrá vigente hasta la concreción del proceso de extradición hacia Argentina.

Además, el expediente fue incorporado al “Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado“, lo que permitió fortalecer la cooperación policial bilateral y acelerar el intercambio de información que derivó en la aprehensión.