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Una escena que combina urgencia social y riesgo ambiental se vivió en la tarde del sábado en Puerto Deseado, cuando un hombre en situación de calle intentó resguardarse del frío encendiendo una fogata en un terreno baldío, lo que derivó en un principio de incendio que pudo haber tenido consecuencias mayores.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia, se pudo establecer que el hecho ocurrió pasadas las 18:30 en un predio ubicado entre las calles Rivadavia y 15 de Julio, en un sector sin salida vehicular. Según se informó, el hombre utilizó un rollo de cable en desuso como combustible para generar calor, pero el fuego rápidamente se extendió hacia los pastos secos del lugar, favorecido por las condiciones del terreno.

Fueron los propios vecinos quienes, al advertir el avance de las llamas, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. La rápida intervención de los efectivos de la Unidad 22 de Bomberos resultó clave para controlar la situación antes de que el incendio se propagara hacia zonas cercanas o pusiera en riesgo viviendas linderas.

Al llegar al lugar, los bomberos desplegaron tareas de extinción que permitieron sofocar el foco ígneo en pocos minutos. El accionar fue acompañado por personal policial, que colaboró en el resguardo del área y en la contención de la situación.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños materiales en viviendas, lo que llevó alivio a los vecinos que observaron con preocupación el desarrollo del episodio. Sin embargo, el hecho deja en evidencia una problemática que trasciende lo estrictamente accidental.

La intervención de la Subsecretaría de Desarrollo Social del municipio marcó otro aspecto central del caso. Desde el área se dispuso asistencia para el hombre involucrado, en un intento por abordar una situación de vulnerabilidad que, en este caso, terminó derivando en un riesgo concreto para toda la comunidad.