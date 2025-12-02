Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del lunes dejó un fuerte sobresalto en Puerto San Julián, cuando un automóvil que circulaba por la intersección de Colón y Daniel Cameron terminó impactando de lleno contra un árbol. La rápida intervención de la División Cuartel 3 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz permitió controlar la situación y asegurar la escena sin que se registraran heridos, en un episodio que volvió a poner en foco la importancia del auxilio inmediato en siniestros viales.

Según informaron fuentes del cuerpo de Bomberos, el siniestro ocurrió pasadas las últimas horas de la tarde, cuando un Ford Ka verde perdió el control y colisionó con fuerza contra un árbol ubicado sobre la vía pública. Al llegar al lugar, la dotación de uno de los móviles asumió el operativo de asistencia, encontrando al conductor ya fuera del rodado y en aparente buen estado de salud.

El trabajo del personal especializado se centró en estabilizar el vehículo, una tarea clave para evitar desplazamientos inesperados o nuevos factores de riesgo. Según pudo saber La Opinión Austral, posteriormente, los bomberos utilizaron una barreta para lograr la apertura del capot, maniobra indispensable para desconectar la batería y reducir la posibilidad de un principio de incendio o cortocircuito, medidas que forman parte del protocolo habitual en incidentes con impacto frontal.

La escena contó también con el acompañamiento de personal policial, quienes colaboraron en la delimitación del área y en la prevención de nuevos accidentes en una esquina de tránsito frecuente para los vecinos de la localidad. La intervención se dio por finalizada sin novedades y sin personas lesionadas, un dato que aportó alivio frente a lo que pudo haber sido un episodio de mayor gravedad.