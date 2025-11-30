Homicidio en Barrio Evita de Río Gallegos: hay un hombre detenido Personal de Comisaría Sexta, Criminalística y la DDI trabajan en el lugar.

Un homicidio conmocionó este domingo por la mañana a la ciudad de Río Gallegos. El hecho se produjo alrededor de las 6 de la mañana en una vivienda del Barrio Evita, ubicada sobre la calle Castagnino al 1700, donde una persona perdió la vida luego de ser atacada con un arma blanca, según confirmaron fuentes oficiales a La Opinión Austral.

FOTOS: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras el alerta, personal policial intervino rápidamente y se procedió a la detención de un hombre que tendría relación directa con el hecho.

El operativo se encuentra a cargo de la Comisaría Sexta, que trabaja en el lugar junto a la Criminalística y la DDI de Río Gallegos.

Noticia en desarrollo.