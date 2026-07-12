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Las investigaciones por el homicidio registrado días atrás en Pico Truncado avanzan con firmeza, mientras las autoridades no descartan que el ataque se haya tratado de un ajuste de cuentas vinculado a un robo. Todas las personas que fueron detenidas hasta el momento permanecen privadas de su libertad a disposición de la Justicia.

“El móvil todavía se está investigando. No se descarta ajuste de cuentas, por un robo”, confirmó una fuente policial a La Opinión Austral al brindar los primeros detalles sobre la línea investigativa que ganan mayor peso en el expediente. Sobre la víctima, Mario Daniel Quiroga, agregó: “Quiroga sí era conocido. Tiene varios antecedentes por robo”, y aclaró sobre los sospechosos: “Siguen detenidos”.

Quiroga, reconocido en el ámbito local con el apodo de “El Tuerto”, quien perdió la vida en el interior de su vivienda de calle Mitre N° 513. El hecho fue totalmente violento y la víctima fue hallada en un charco de sangre.

En el marco de las diligencias, se concretaron tres allanamientos en domicilios de la localidad, a partir del análisis de registros de cámaras de seguridad y tareas de inteligencia realizadas por los investigadores. Los procedimientos permitieron detener a dos nuevos sospechosos y secuestrar un vehículo que será sometido a pericias técnicas para buscar indicios relacionados con el hecho.

Estas dos nuevas detenciones se suman a la de G. A. A., de 30 años, quien se presentó de manera espontánea en una dependencia policial pocas horas después del crimen y quedó inmediatamente a disposición del Juzgado interviniente.

Los procedimientos se realizaron en tres domicilios de Pico Truncado y permitieron detener a dos nuevos sospechosos por el homicidio de Mario Daniel Quiroga.

Cómo ocurrió el ataque

El hecho se registró durante la madrugada, luego de un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de varios sujetos al edificio donde vivía la víctima. Al arribar efectivos policiales y personal de Gendarmería Nacional, encontraron a Quiroga tendido en el piso junto a la puerta de su dormitorio, sin signos vitales.

Un vecino del edificio indicó que cerca de las 03:16 escuchó fuertes golpes en la puerta y observó a tres hombres ingresar al lugar: dos de ellos llevaban capuchas, mientras que el tercero tenía el rostro descubierto. Los individuos preguntaron específicamente por Quiroga antes de dirigirse directamente a su departamento.

Desde entonces intervino la División de Investigaciones, que relevó imágenes, tomó testimonios y reunió elementos para reconstruir la secuencia del ataque. La Justicia continúa trabajando para establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados y no descarta nuevas medidas en las próximas horas.