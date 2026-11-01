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Un cruento ataque con arma blanca registrado en pleno centro de la ciudad de Puerto San Julián terminó con la vida de un adolescente de tan solo 16 años de edad, desencadenando un rápido despliegue policial que culminó con la aprehensión del presunto homicida y el secuestro del elemento punzocortante utilizado en el hecho.

Los acontecimientos salieron a la luz cerca de las 08:30 horas, cuando el oficial de servicio de la División Comisaría Primera local tomó intervención formal tras constatarse el ingreso de urgencia de un joven herido al nosocomio zonal. De acuerdo a las primeras actuaciones, el violento incidente se había registrado un par de horas antes, cerca de las 06:30 de la mañana, en la intersección de la avenida San Martín y la calle Roca, una de las arterias principales de la ciudad.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, a pesar del esfuerzo de los profesionales médicos por asistirlo, el muchacho de 16 años -identificado por las iniciales T. M. B.- ingresó a la guardia del centro de salud ya desprovisto de signos vitales, producto de la gravedad de las heridas causadas por las estocadas recibidas en la calzada.

El frente del hospital donde fue trasladada la víctima. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras la confirmación del deceso, los investigadores de la Seccional Primera desplegaron un intensivo trabajo de campo y relevamiento de testimonios que resultó determinante para encauzar el caso en pocas horas. En el marco de esas tareas de inteligencia policial, los efectivos lograron ubicar a un testigo presencial de la agresión, otro menor de edad..

El testimonio de este joven arrojó un dato crucial para la causa: tras el ataque, el testigo tomó el cuchillo utilizado en la agresión y lo arrojó hacia el interior del patio de la Escuela Primaria para Adultos (EPJA) N° 9 “Prefectura Naval Argentina”, ubicada en la misma esquina de avenida San Martín y Roca donde ocurrió la trifulca. Ante este hallazgo, las autoridades trasladaron de inmediato al menor junto a su progenitor hacia la sede preventora con el objetivo de recepcionarle la correspondiente declaración testimonial con todas las garantías de ley.

TMB, la víctima, tenía 16 años al momento del hecho. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

De forma paralela, las comitivas policiales determinaron que el autor del ataque se había dado a la fuga del lugar del crimen inmediatamente después de perpetrar la agresión. Sin embargo, el rápido cerco de información permitió ubicar el domicilio particular del sospechoso, identificado como M. G. A. Al arribar la patrulla policial a la vivienda, el imputado optó por no ofrecer resistencia y se entregó voluntariamente ante los uniformados, siendo reducido y trasladado en calidad de detenido hacia la Comisaría Primera.

En la escena del crimen y en las inmediaciones del establecimiento educativo, peritos de la fuerza de seguridad provincial continúan realizando un exhaustivo relevamiento de las cámaras de vigilancia públicas y privadas instaladas en el sector comercial para reconstruir de forma cronológica la mecánica del ataque y determinar las motivaciones que desencadenaron la contienda.