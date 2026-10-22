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Horacio Huecke, conocido en Río Gallegos por sus acciones solidarias, intervino para frenar una pelea entre dos jóvenes en la Plaza San Martín. El hecho ocurrió cuando se dirigía, junto a una de sus hijas, a llevar a su nieta a la Escuela N.º 1.

Según trascendió, fue su hija quien advirtió que dos chicos estaban peleando. Al notar que nadie intervenía, Huecke decidió acercarse para separarlos. Tras su intervención, los jóvenes se apartaron rápidamente.

El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se escucha a algunas personas abuchear e increpar a Huecke por haber frenado la pelea.

Sin embargo, los propios jóvenes intervinieron para calmar a quienes lo cuestionaban y evitar que la situación pasara a mayores.

La escena generó repercusiones y volvió a poner en el centro de la atención al vecino solidario de Río Gallegos, esta vez por su intervención ante un episodio de violencia en un espacio público.