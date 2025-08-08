Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre fue arrestado en Puerto Madryn acusado de abusar sexualmente de al menos dos mujeres, a quienes engañaba ofreciendo paseos gratuitos en kayak. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el acusado -identificado con las siglas D.R- utilizaba perfiles falsos en redes sociales, creados con fotos de mujeres, para promocionar excursiones que se realizaban al atardecer.

Las víctimas eran contactadas por el sujeto, quien las pasaba a buscar de noche y las llevaba a playas alejadas, donde cometía los abusos.

La Fiscalía informó que se le imputan un hecho de abuso sexual con acceso carnal y otro de abuso sexual simple, ambos contra mujeres jóvenes. Además, se investiga si hubo más casos no denunciados.

En los próximos días se realizará la audiencia de apertura de investigación y control de detención, donde se formalizarán los cargos. Entre las medidas previstas, se llevará a cabo una rueda de reconocimiento.

Fuentes judiciales indicaron que D.R. cuenta con antecedentes por hechos similares. En una ocasión anterior, mientras trabajaba en una empresa industrial, se hacía pasar por electricista para ingresar a domicilios particulares y aprovechar esa situación para abusar de mujeres.