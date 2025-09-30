Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una grave denuncia por violencia de género sacudió a la comunidad de Río Gallegos durante el fin de semana. Una vecina de la ciudad capital de Santa Cruz relató en redes sociales que fue raptada y brutalmente agredida por su ex pareja, quien habría intentado quitarle la vida. El caso, que rápidamente se viralizó en Facebook, volvió a poner en el centro del debate la urgencia de reforzar los mecanismos de prevención y respuesta frente a la violencia machista en la Patagonia.

La mujer publicó un estremecedor mensaje en el que contó que logró escapar tras “muchas horas de violencia física y amenazas”, y pidió que su experiencia se comparta para prevenir futuros ataques. “Hoy (por el sábado) mi ex pareja intentó quitarme la vida. Después de muchas horas de violencia física y amenazas en donde decía que me iba a matar, pude escapar. Por favor compartan, esta es la cara de un violento y la próxima tiene el mismo destino. Lo hago público gracias a que me ayudaron a escapar”, escribió la sobreviviente.

El hematoma que presentó la joven y que ella difundió en Facebook. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En un segundo posteo, aún visiblemente conmocionada, expresó su agradecimiento a quienes viralizaron la denuncia: “Gracias a todas las personas que están compartiendo mi publicación, lo hago por mí y lo hago por la próxima. Ojalá no la haya. Ese ser está enfermo, necesita atención psiquiátrica. Si estoy viva es porque Dios me ama tanto”. También hizo referencia al contexto en el que convivía con su agresor, relatando que se había trasladado a Río Gallegos por trabajo y que, afortunadamente, no había llevado a sus hijos con ella. “Todos dirán: una b…, ¿cómo ya no salió la primera vez que lo denuncie? La realidad es que estamos muy lejos… Gracias a Dios no logré traer mis hijos. Se imaginarán lo que sería eso”, escribió.

“Quiso arrancarme los ojos, mi boca la tengo toda cortada y la cabeza llena de chichones”

En sus publicaciones, la sobreviviente también pidió disculpas a quienes le habían advertido sobre los antecedentes de violencia de su ex pareja: “Me lo advirtieron muchas veces de los antecedentes de esta persona, y pido perdón a cada una de las personas que me quisieron abrir los ojos y una cegada no escucha. Nunca viví lo que viví, jamás. Creo que esto fue lo peor que me pasó en la vida”. Su relato incluyó detalles estremecedores sobre la brutal agresión: “Quiso arrancarme los ojos, mi boca la tengo toda cortada y la cabeza llena de chichones. Me encerró en la casa, llaveó y me empezó a dar con lo que encontraba sin importar que hasta le supliqué por su hijo”.

La mujer contó además que logró comunicarse con la policía escondiendo su celular en la caja de arena del gato para que su agresor no lo encontrara. “Hasta que logré comunicarme con la policía, que son un mil. Al minuto llegaron. Yo en el frío, corriendo, pidiendo ayuda… porque me amenazaba que no iba a salir viva”, describió. En un segundo posteo adjuntó capturas de pantalla de una conversación con una tercera persona a la que le envió fotos de los golpes y mensajes desesperados como: “No puedo llamar, me tiene controlada, llama a la policía. Si me rompe el celular ya sabés. Por favor, me quiere matar”.

La intervención policial fue inmediata. Personal de la Comisaría Segunda y de la Comisaría de la Mujer acudieron al lugar tras el llamado de auxilio y asistieron a la joven, que presentaba múltiples lesiones y se encontraba en estado de shock. Fuentes policiales confirmaron que se iniciaron actuaciones judiciales y que el caso quedó en manos de la Justicia provincial.