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Personal de la División de Investigaciones de la localidad de Puerto Deseado llevó adelante un control preventivo en la zona del puerto, entre las 10 y las 13 horas del pasado jueves 16 de julio.

El procedimiento se realizó con el uso del sistema SIFCOP, la herramienta oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación para verificación de datos. En total se identificaron a 15 personas que se encontraban en el lugar.

Al finalizar las revisiones no se registraron antecedentes ni novedades de interés judicial o contravencional. Lo actuado fue puesto en conocimiento de la Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad de Caleta Olivia.